Vanhaezebrouck is dol op Gentse nieuwkomer: "Hij staat op het niveau van ons Champions League-team van enkele seizoenen geleden"

Hyun-seok Hong voetbalde zich op korte tijd in de harten bij KAA Gent. Ook Hein Vanhaezebrouck is een fan van de 23-jarige Zuid-Koreaan.

Toch opvallend: Hyun-seok Hong was een vaste waarde in de Zuid-Koreaanse jeugdselecties, maar een oproepingsbrief voor The Tigers of Asia kwam er nog niet in de bus. Dus houdt Hein Vanhaezebrouck een pleidooi.

“Hong zegt zelf dat hij geen kans maakt om de selectie te halen”, aldus de coach van de Buffalo’s in Het Laatste Nieuws. “Maar heb je hem al bezig gezien? In mijn ogen verdient hij een selectie voor het WK.”

Hong verdient een selectie voor het WK

En de lofzang gaat onverminderd door. “Hij is iedere week beslissend én zijn cijfers zijn ongelooflijk. Verder hebben we niemand als hem in de ploeg. Hij staat op het niveau van ons Champions League-team van enkele seizoenen geleden. Toen hoorden we fysiek bij de besten van Europa, hé.”