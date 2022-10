Begint krediet Jürgen Klopp bij Liverpool af te brokkelen? "Dat is iets dat we al vijf jaar niet meer gezien hebben"

Liverpool staat slechts tiende in de Premier League en stilaan begint er ook kritiek te komen op trainer Jürgen Klopp. De Duitser zal toch wel snel de spiraal moeten ombuigen, weet ook landgenoot Dietmar Hamann.

Hamann speelde van 1999 tot 2006 voor de Reds. De Duitse ex-international ziet dat ook Klopp niet onaantastbaar is. "Als de resultaten er niet zijn, zal de manager onder druk komen", vertelde Hamann bij Talksport. "En op een gegeven moment ga je dan de discussie over de positie van de manager voeren. Daar zijn we niet ver meer vanaf."

Volgens Hamann zijn er ook signalen. "Klopp gaf aan dat hij nog steeds de juiste man is om het te doen. Toch zie ik kleine dingen, zoals Jordan Henderson die gefrustreerd was na zijn wissel en met tegenzin zijn aanvoerdersband afdeed en naar de kant liep, hoofdschuddend. Dat is iets wat we al vijf jaar niet hebben gezien in Liverpool. Misschien zijn dit de kleine tekenen dat spelers problemen kennen binnen het team, of met de manager."

"De dynamiek is overal hetzelfde. Als de resultaten er niet zijn, komt de manager onder druk. Vorig jaar hadden ze vier prijzen kunnen pakken. Het was ongeëvenaard. Maar psychologisch werd het daarna lastig om dit jaar weer goed te zijn. Of dit het einde van een tijdperk is? Ik zou Liverpool nog niet afschrijven, maar ik zie niet waar de vonk de komende weken vandaan gaat komen."