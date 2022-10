De ideale opvolger voor Martinez? Preud'homme sluit terugkeer in voetbal en naar Rode Duivels niet uit

Michel Preud'homme heeft een sabbat genomen nadat hij vertrok als vicevoorzitter van Standard. Hij geniet momenteel van het leven en hij voelt nog geen neiging om terug te keren. "Alleen weet ik niet of dat morgen nog het geval zal zijn."

De nu 63-jarige Preud'homme laat uitschijnen dat hij het voetbal nog niet definitief vaarwel heeft gezegd. “Je weet nooit of iets definitief is. De vrijheid die ik nu ervaar, heb ik nooit eerder in mijn leven gekend. Op dit ogenblik denk ik er zelfs niet aan om ooit nog te werken. Alleen weet ik niet of dat morgen ook nog het geval zal zijn.”

Daarmee verrast Preud'homme toch. “Je mag nooit iets zeggen waarop je later misschien moet terugkomen. Dan zeg ik liever niets”, klinkt het bij Preud’homme, die al meerdere keren met de nationale ploeg in verband werd gebracht. "Op dit moment is de nationale ploeg geen optie. Luister: als je Michel Preud’homme wilt, kom je het hem vragen, zoals Club Brugge gedaan heeft. Er is in het verleden weleens over een dubbele job gesproken, waarbij ik mijn club en de nationale ploeg zou combineren. Onder meer na het ontslag van Marc Wilmots. Maar Bart Verhaeghe wilde er niet van weten: hij wilde me exclusief bij Club Brugge.”