Mario Stroeykens lost verwachtingen in nadat hij al jong als toptalent werd bestempeld: "We moesten er zeker geen tweede Lukaku van maken"

De eerste hangen tegen de netten. Mario Stroeykens heeft er 23 optredens bij de A-ploeg voor nodig gehad om de nul van zijn conto weg te vagen. De aanvaller geldt al langer als groot talent bij Anderlecht.

Stroeykens doorliep alle jeugdreeksen bij Anderlecht en maakte daar grote indruk, niet in het minst op Vincent Kompany, die hem al snel bij de A-ploeg haalde. Maar hij had niet meteen de impact die hij verwachtte. In de jeugd werd hij vergeleken met ene Romelu Lukaku.

"Zijn combinatie van kracht en techniek waren altijd een wapen", herinnert toenmalig trainer, Roel Clement, zich bij Het Nieuwsblad. "Zijn lichaam was van jongs af fel ontwikkeld, maar Romelu was nog sterker en had nog meer fysieke impact. We moesten er zeker geen tweede Lukaku van maken. Sowieso wisten we dat hij op het hoogste niveau meer tegenstand zou genieten. Bij de jeugd kreeg Mario altijd acht à tien kansen waarvan hij er drie scoorde. In 1A wordt er meer doeltreffendheid verwacht.”