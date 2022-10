Eerste minuten in A-team wenken voor middenvelder die in 1B al veel indruk maakte

Geen Marko Kana en geen Majeed Ashimeru in de selectie van Anderlecht. Daardoor moest Felice Mazzu nog vlug in de beloftenkern gaan grabbelen. En hij nam er eentje mee die eigenlijk al een tijdje verdient om beloond te worden.

De naam? Theo Leoni. Middenvelder bij de RSCA Futures van beroep, stoplap bij de A-ploeg als bijberoep. Elke keer er eens te weinig jongens op training zijn of er ontbreekt een middenvelder wordt Leoni erbij gehaald. Maar zijn officieel debuut heeft hij nog altijd niet mogen maken bij de A-ploeg. De 22-jarige Leoni zit al sinds 2012 bij Anderlecht.

En sinds zijn 17de krijgt hij al een profcontract bij paars-wit. Dat hij intussen al verschillende generaties na hem zag doorbreken, maakt hem niet uit. Hij is misschien wel de geduldigste van heel de hoop. Maar op een gegeven moment verdient hij ook wel eens zijn kans. 't Is een laatbloeier, maar eentje met heel veel kwaliteiten. 't Is een leider, hij heeft een enorme vista, heel goeie voeten en is polyvalent. Het enige wat hem op de achtergrond houdt: zijn fysieke présence.

Hij is niet groot en niet breed. Maar in de Challenger Pro League heeft hij zich intussen laten opmerken als één van de beste middenvelders uit de reeks. Met drie assists en 100 procent van de speeltijd is hij onmisbaar in de ploeg van Robin Veldman. Nu Kana en Ashimeru er niet bij zijn, maakt hij eens kans op een aantal minuten. Het zou hem gegund zijn door heel Neerpede, want daar lopen ze hoog op met hem.

Een vriendelijke jongen die de club in zijn hart draagt, klinkt het daar. Bij de RSCA Futures kunnen ze hem niet missen. Maar zelf hoopt hij hoogstwaarschijnlijk toch eens zijn droom waar te maken: speeltijd bij het fanion team.