Vanhaezebrouck duidelijk: "In veel matchen die we verloren ook niet weggespeeld of zelfs betere ploeg" en "Nooit in vak panikeurs"

AA Gent pakte op bezoek bij KAS Eupen een ruime en verdiende overwinning: 0-4. Hein Vanhaezebrouck was dan ook duidelijk in zijn analyse.

"Ik zit niet in het vak van de panikeurs", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse na de zege bij KAS Eupen zondagnamiddag.

Altijd druk

"Ik weet wat we de vorige wedstrijden hebben gedaan. Enkel in Nicosia zijn we misschien overpowered, verder waren we vaak de betere ploeg en schoten we onszelf in de voeten."

"Ik ben blij voor de spelers, want zij voelen ook de druk op hun schouders. Er is altijd druk in Gent. Dat is Brugge zo, bij Anderlecht, bij Standard en ook de kleine clubs moeten presteren."