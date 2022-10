PSG zette zelf trollenleger in om spelers zoals Neymar en Mbappé te verdedigen én te beschimpen

PSG zou via een extern mediabureau trollen hebben ingehuurd om concurrenten en vijanden van de club te beschimpen.

Onderzoekssite Mediapart bracht het onderzoek van Big Brother Digital, het bureau dat door PSG werd ingehuurd, naar buiten. "Het gebeurde van 2018 tot 2020 in samenspraak met de communicatieafdeling van PSG. Op Twitter werd een digitaal leger van valse accounts opgezet dat harde aanvallen uitvoerde op allerlei doelwitten.”

Neymar werd onder meer online verdedigd toen die een slag uitdeelde aan een supporter in 2019 en toen een ex-vriendin van de Braziliaan hem beschuldigde van verkrachting. Het trollenleger keerde zich ook tégen Mbappé toen die in 2019 wilde vertrekken. Via Paname Squad, gevoed door PSG, werd onder meer gezegd.

“Hou je maar stil en ga nou maar eens aan het werk. Laat op het veld maar eens zien wat je kan”. PSG ontkent zelf elke betrokkenheid. “Wij hebben nooit een contract gesloten met een bureau om individuen of organisaties zwart te maken”. Mediapart bevestigt dat er geen contract was tussen PSG en Big Brother Digital, maar dat het bureau wel betaald werd voor werkzaamheden.

Ook andere doelwitten

Ook Franse journalisten en media en vijandige clubs zoals Olympique Lyon en Olympique Marseille werden beschimpt. Er werd op Twitter bijvoorbeeld ook opgeroepen om de Franse sportkrant L’Equipe te boycotten nadat die kritisch was geweest over PSG.