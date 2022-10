Slecht nieuws voor Anderlecht: Kana dreigt geopereerd te moeten worden

Al weken is er geen spoor van Marco Kana bij Anderlecht in de wedstrijdselecties. De jonge middenvelder reisde wel mee af naar Londen, maar enkel om in de tribune te zitten. Zijn blessure lijkt dan ook erger dan eerst gedacht.

De 20-jarige verdedigende middenvelder sukkelt al heel het seizoen met kleine blessures en om dat op te lossen zou een operatie nu toch nodig zijn. Hij zou zich moeten laten opereren aan de adductoren en zou dan vier tot vijf weken buiten strijd zijn. Maar Anderlecht moet de beslissing wel nog nemen, weet Het Nieuwsblad. Dan zou hij tijdens het WK kunnen hervatten bij de RSCA Futures, die wel blijven voetballen. Op dit moment staat Amadou Diawara op zijn positie, maar die doet het nog niet echt goed.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (16/10).