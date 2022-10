Anderlecht moet Peter Verbeke voor onbepaalde duur missen door virale infectie

Anderlecht moet het de komende de tijd eventjes zonder Peter Verbeke (40) stellen.

Peter Verbeke, de CEO en sportief directeur van Anderlecht, is even buiten strijd. Verbeke reisde afgelopen week nog mee voor de Europese verplaatsing van Anderlecht naar West Ham.

Verbeke kampt met een zware virale infectie en zou even buiten strijd zijn. Verbeke zou op doktersadvies moeten rusten en de club zou hem die rust gunnen tot hij helemaal hersteld is. De taken van Verbeke zullen tijdelijk intern overgenomen worden.

Hoe lang Verbeke buiten strijd zou zijn is niet duidelijk, maar verwacht wordt dat het geen lange tijd van afwezigheid zal zijn.