Meijer kreeg veel hulp van Vormer: "Hij heeft ontzettend veel ervaring en deelt die ook met mij"

Bjorn Meijer speelt straks zijn eerste Anderlecht-Club Brugge. Voor de 19-jarige linkerflank is zijn transfer naar Club een droom geworden. Zeker gezien de successen in de Champions League. Toch niet evident om direct een rol te spelen in een gerouleerde ploeg.

Maar hij werd goed opgevangen door Ruud Vormer. "Ruud is een van de redenen waarom ik mij hier zo snel thuis voelde", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen. "Ik heb nog niet zoveel ervaring, ik kan hem moeilijk helpen. Toch hebben we nog steeds een heel goede band. Hij heeft ontzettend veel ervaring en deelt die ook met mij. Hij heeft nog steeds een blauw-zwart hart, hij traint ook nog intens mee. Heel knap vind ik dat, op die leeftijd en in die situatie."

Intussen krijgt hij heel veel speeltijd. “Ik wil bewijzen wat ik kan. Ik zie mezelf ook niet als een 19-jarige. Men zegt me wel eens dat ik dat wel moet doen maar ik zie mezelf als een onderdeel van het team, los van mijn leeftijd. En dus wil ik gewoon presteren, net als de andere jongens.”

Sobol en Buchanan blijken zijn grootste concurrenten. “Mijn voordeel is misschien wel dat ik verdedigend mijn man kan staan en duels kan winnen én dat ik de drive heb om mee naar voor te trekken. En voor de goal te komen als de bal op rechts is, ik heb mijn lengte voor. Het 3-5-2-systeem ligt me wel, ik hou van rennen. Ik denk niet dat ik in een match de meeste kilometers afleg, maar ik haal wel vaak de hoogste snelheden.”