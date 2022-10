🎥 Sollicitatie voor een plekje bij de Rode Duivels? Wout Faes toonde zijn verdedigende klasse tegen Crystal Palace

Wout Faes toonde zich dit weekend met enkele uitstekende verdedigende acties.

Wout Faes maakte deze zomer de overstap van Stade Reims naar Leicester City. Tijdens zijn eerste drie matchen bij Leicster speelde Faes niet, maar in de laatste vier matchen speelde hij telkens 90 minuten.

Zijn debuut begon wel in minieur bij Leicester met de 6-2 nederlaag tegen Tottenham. Maar in de laatste match tegen Crystal Palace toonde Faes zich. Leicester City deelde zelf een video met enkele acties van Faes.

Als Faes zo spelen is hij zeker een optie voor Roberto Martinez in Qatar. Faes speelde wel nog maar vijf minuten bij de Rode Duivels. Hij viel in tijdens de 6-1 zege van België tegen Polen begin juni.