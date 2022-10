Competitieformat zorgde voor ontslag Buijs: "En er volgen er de komende weken nog"

KV Mechelen stuurde Danny Buijs maandag de laan uit en laat Steven Defour vanaf nu de honneurs waarnemen.

Wouter Vrancken opvolgen, het was voor Buijs geen gemakkelijke opdracht. “Én daar moeten we aan toevoegen: de kwaliteit van de kern is erop achteruitgegaan. Met Souza, Cuypers en Shved verloor Buijs drie belangrijke pionnen”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Maar er was nog meer. “Daarbovenop had hij de pech dat Mrabti langdurig uitviel en Storm nog niet zijn niveau van vorig jaar haalde, mede door de transferperikelen. Het gebrek aan slagkracht voorin en het geflater achterin waren factoren die wekelijks bleven terugkeren.”

Geen gemakkelijke opdracht om nu over te nemen. “Het is nu aan Steven Defour om er toch wat lijn in te krijgen en het vuur weer aan te wakkeren, want Mechelen zit in acuut degradatiegevaar en heeft dringend punten nodig.”

“Dat we in een seizoen met drie degradanten zitten zorgde ervoor dat Buijs weinig krediet kreeg. Ik verwacht dat de komende weken nog wel meer trainersontslagen zullen volgen.”