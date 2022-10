Hoefkens zet Noa Lang weer in selectie: "Presteren op het veld"

Carl Hoefkens heeft Noa Lang bij Club Brugge in de wedstrijdselectie voor het duel met STVV opgenomen.

Noa Lang maakt deel uit van de wedstrijdselectie. “Met zijn status is het niet eenvoudig in dit grotere geheel. Ik weet dat het WK eraan komt en dat hij met een soort van tijdsdruk zit. Alleen is het voor mij belangrijk om daar niet aan te denken”, zegt Hoefkens op zijn persconferentie.

“Presteren op het veld is het belangrijkste. Als hij daar zijn energie in steekt, dan volgt de rest vanzelf. Of we de beste Noa Lang nog terug zullen zien bij Club? Dat kan absoluut.”

Lang was tegen Atletico Madrid duidelijk ontgoocheld dat hij niet mocht spelen. “Op een gegeven moment staat de ploeg er. Kansen komen niet zomaar, soms moet je geduld hebben - dat is bij anderen ook zo.”

“Ik begrijp dat hij dit met zijn kwaliteiten in vraag stelt, maar ik heb altijd gezegd dat ik niet zal veranderen om de veranderen. Als hij de kans krijgt, moet hij zijn kwaliteiten tonen. En daar kijk ik gigantisch naar uit.”