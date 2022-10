Vandenbempt duidelijk: "Elke wedstrijd wordt meer en meer een test voor Felice Mazzu"

Anderlecht verloor zondag met 0-1 van Club Brugge, al speelde het wel een van de betere matchen van dit seizoen.

Peter Vandenbempt stelde vast dat Anderlecht een noodzakelijke reactie toonde tegen Club Brugge. “Anderlecht had kunnen winnen en dan zag de wereld er vandaag natuurlijk helemaal anders uit”, zegt de analist op Sporza.

Al is de realiteit helemaal anders. “Maar 2 overwinningen in haar laatste 8 wedstrijden, 7 op 24 heeft, liefst 9 op 20 matchen heeft verloren dit seizoen en 9 punten achterstand telt op de top 4.”

En het programma is ontzettend zwaar, met Standard, Antwerp en Genk nog op de agenda. “Dat is niet het ideale programma voor een reeks overwinningen. En dat is nochtans wat Anderlecht dringend nodig heeft.”

En dan is het weer kijken naar de trainer. “Met elke nederlaag wordt elke wedstrijd meer en meer een soort test voor Felice Mazzu als trainer van Anderlecht.”