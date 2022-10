Anderlecht roept op om Benito Raman-liedje niet meer te herhalen: "Dit kan leiden tot matchen achter gesloten deuren"

Tegen Club Brugge was het weer van dat. Het welgekende liedje dat Benito Raman ooit bij Gent zong, galmde door het Lotto Park. Niet dat die van Club zich onbetuigd lieten, maar bij Anderlecht roepen ze wel op om het in het vervolg achterwege te laten.

De club krijgt er immers elke keer boetes voor...

RSC Anderlecht wil de aandacht vestigen op de gevolgen van discriminerende gezangen.

In goede en minder goede tijden: Royal Sporting Club Anderlecht kan altijd rekenen op zijn enthousiaste en trouwe fans. Ook in de afgelopen wedstrijden gingen de fans als één man achter de ploeg staan. De club staat er op om onze supporters daarvoor uitdrukkelijk te bedanken.

Toch moet de club ook de aandacht vestigen op de gevolgen van discriminerende gezangen, met name het lied dat gekoppeld wordt aan Benito Raman en aan Club Brugge. De speler en de club willen de supporters uitdrukkelijk oproepen om dergelijke liederen achterwege te laten. In de eerste plaats druisen dergelijke spreekkoren in tegen de normen en waarden van RSC Anderlecht, dat van het Lotto Park een plek wil maken waar iedereen zich welkom voelt. Aanstootgevende boodschappen horen dus niet thuis in ons stadion.

Daarnaast willen we er aan herinneren dat dit lied tuchtrechtelijk wordt gesanctioneerd als een discriminatoir spreekkoor. RSC Anderlecht werd hier al eerder voor gesanctioneerd en beboet. Verdere herhalingen kunnen zelfs leiden tot het spelen van wedstrijden achter gesloten deuren.