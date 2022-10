Mark van Bommel reageert op heisa Nainggolan: "Een speler uit de selectie zetten: da's de moeilijkste keuze die je als trainer kan maken"

Nainggolan werd naar de B-kern verwezen nadat hij een e-sigaret opstak in de dug-out voor de wedstrijd tegen Standard. Trainer Mark van Bommel reageert.

Radja Nainggolan kwam de laatste weken weer te vaak op extra-sportieve wijze in de pers. De ervaren middenvelder van Antwerp werd betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs en trok van zijn e-sigaret in de dug-out voor de wedstrijd tegen Standard. Bij Antwerp konden ze er niet mee lachen en zo stuurden ze Nainggolan (voorlopig) naar de B-kern. De voormalige Rode Duivel zijn contract loopt na dit seizoen af en het is niet duidelijk of hij nog een nieuwe kans zal krijgen bij het eerste elftal.

“Een speler uit de selectie zetten: da’s de moeilijkste keuze die je als trainer kan maken. Dat doe je ook niet zomaar. Dat we nu plots wat krap in de middenvelders zitten? Klopt, maar dat mag geen reden zijn om een bepaalde beslissing niet te nemen. Natuurlijk, Radja is een hele goede voetballer. Hij kan zelfs een match beslissen en ‘buiten categorie’ zijn. In dat opzicht is deze situatie gewoon zonde", vertelde Mark van Bommel aan Het Nieuwsblad. "Ook Radja zelf was zwaar teleurgesteld. Maar we blijven er bij dat we juist hebben gehandeld”, benadrukte de coach van Antwerp.