Miron Muslic zegevierend op het veld van Seraing: "Deze punten voelen goed"

Cercle Brugge won gisterenavond met het kleinste verschil op het veld van Seraing.

Cercle Brugge won gisterenavond met 0-1 op bezoek bij RFC Seraing in een wedstrijd met weinig actie. De mannen van Miron Muslic dachten aan het eind van de rust zelfs hun voorsprong te hebben verdubbeld, maar het doelpunt van Kehrer werd afgekeurd wegens buitenspel. "Dit zijn zeer belangrijke punten. Het enige belangrijke tegen deze tegenstander, op dit veld, was om de drie punten te pakken, en we wisten hoe we dat moesten doen", verklaarde Cercle Bruggecoach Miron Muslic na de wedstrijd.

"Ik denk dat het een verdiende overwinning is die ons wat lucht geeft in het klassement", aldus de Brugse coach. Boris Popovic scoorde voor het eerst dit seizoen in de eerste helft. "Het was een zeer moeilijke wedstrijd. Natuurlijk ben ik blij dat ik kon bijdragen aan de overwinning. Het is altijd heel moeilijk om hier te scoren, dus dit zijn heel belangrijke punten", aldus de 22-jarige verdediger. Dankzij dit succes klimt Cercle Brugge naar de 12e plaats op de ranglijst met 15 punten.