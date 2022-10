Antwerp-KVO kwartier uitgesteld, spelersbus in de file

De wedstrijd tussen Antwerp en KV Oostende zal niet om 18u30 van start gaan zoals gepland maar wel om 18u45.

De reden? De spelersbus van KV Oostende stond vast in de file. De technische staff had blijkbaar geen rekening gehouden met mogelijke verkeershinder rond Antwerpen (en Gent?) en kwam pas drie kwartier voor de wedstrijd aan op het Bosuilstadion. In totaal stond er bijna 200km file op de Belgische wegen en dat hebben ze bij KVO gevoeld.

Gelukkig was de teammanager al vroeger aanwezig in Antwerpen want de opstellingen waren al wel een uur voor de wedstrijd bekend. Enkele jongens moesten dus op de bus vernemen of ze startten of op de bank zaten. Al zal Yves Vanderhaeghe dat wellicht vooraf al gecommuniceerd hebben.

Bij Antwerp wijzigt Van Bommel op drie plaatsen zijn opstelling in vergelijking met het 3-0 verlies tegen Standard afgelopen weekend. Balikwisha verschijnt opnieuw in de basis, net als De Laet en Stengs. Frey, Muja en Bataille verdwijnen daardoor naar de bank.

Yves Vanderhaeghe wisselt dan weer tussen de palen en geeft Dillon Phillips de voorkeur boven Guillaume Hubert.