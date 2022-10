RC Genk-voorzitter Peter Croonen: "We gaan onze ambitie niet bijstellen"

RC Genk staat na een indrukwekkende reeks bovenaan. Daarmee doen ze beter dan ze zelf verwacht hadden.

Enkel de 1e wedstrijd tegen Club Brugge had RC Genk verloren. Sindsdien pakte Genk 34 op 36 en staan ze helemaal bovenaan.

"We doen het beter dan we voor het seizoen hadden vooropgesteld", vertelde voorzitter Peter Croonen aan Sporza. "Maar we gaan onze ambities niet bijstellen. Voor het seizoen was ons doel om play-off 1 te halen. Nu hebben we een voorsprong van 12 punten op plaats 5."

"Voor een groot stuk komt dat door Wouter Vrancken", ging Croonen verder. "Hij heeft op korte termijn een serieuze impact gehad op de ploeg. In 1e instantie was dat op het collectieve."