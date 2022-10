'Anderlecht denkt ook aan ex-speler om Felice Mazzu te vervangen'

Felice Mazzu is nog altijd trainer van Anderlecht, maar namen van vervangers circuleren al.

Nadat eerder bekend raakte dat Robin Veldman, die momenteel trainer is van de RSCA Futures in de Challanger Pro League, kans maakt om Felice Mazzu op te volgen bij een mogelijk ontslag is daar nog een tweede naam bij gekomen.

Anderlecht zou ook denken aan Hernan Losada zegt Sacha Tavolieri. De Argentijn Losada speelde nog voor Anderlecht in het seizoen 2009-2010.

In januari 2021 vertrok Losada bij Beerschot om trainer te worden bij het Amerikaanse DC United. In april van dit jaar werd Losada daar ontslagen en hij zit momenteel nog zonder club.