Cercle Brugge mag nieuw stadion vergeten en zal nog even langer moeten samenleven met Club

Cercle Brugge heeft slecht nieuws gekregen van de Raad van State: ze mogen geen stadion bouwen aan de Blankenbergse Steenweg. De Raad van State heeft het deelplan Blankenbergse Steenweg van het GRUP definitief vernietigd.

In februari had de auditeur al een negatief advies uitgebracht nadat milieuvereniging Groen vzw beroep had aangetekend, weet Het Nieuwsblad. De rechter is hem daar nu in gevolgd. Het is de tweede keer dat Cercle het dossier indient nadat eerder Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, een pleidooi had afgestoken om het plan te laten doorgan.

Cercle zal dus in het nieuw stadion van Club Brugge moeten spelen voorlopig. Als dat er ooit komt, want ook daar zijn er tegenkantingen. Een aantal buurtbewoners ging immers in beroep tegen de omgevingsvergunning. Een uitspraak van de Raad voor Vergunnings­betwistingen in de beroepsprocedure wordt nog voor het einde van het jaar verwacht.