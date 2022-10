"Iedereen gestreden voor elkaar en voor de club, ook voor de fans": OH Leuven kampt met voedselvergiftigingen, maar ...

OH Leuven verloor twee keer op rij en wil dan ook heel graag een resultaat neerzetten in STVV. Al zijn de omstandigheden verre van makkelijk momenteel.

Een voedselvergiftiging blijft OH Leuven teisteren, waardoor er ook enkele beloften standby worden gehouden voor de match tegen STVV.

"We willen heel graag een resultaat neerzetten in Sint-Truiden. Dat wil je liefst met frisse, gezonde spelers doen maar ik ben zeker dat dat gaat lukken", aldus Marc Brys op de clubwebstek.

Heel begaan

"We bekijken voor de wedstrijd of we aan 18-19 spelers geraken en we zullen aanvullen met beloften waar nodig. We zijn heel begaan met de zieke spelers en gaan er alles aan doen om te winnen."

“We wilden alles eraan doen om een overwinning te behalen voor de supporters die naar Eupen waren afgereisd, wat toch niet zo evident was met het vroege aftrap uur op een werkdag. Iedereen heeft gestreden, voor elkaar en voor de club."