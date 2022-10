Nachtje crisisoverleg bij Anderlecht: geen communicatie meer vanavond

Deze nacht gaat er bij het bestuur van Anderlecht niet al te veel geslapen worden. Er wordt crisisoverleg gepleegd over hoe ze de huidige malaise moeten aanpakken. Een (onvermijdelijke) beslissing over Felice Mazzu zal voor morgen zijn.

Anderlecht gaat vanavond niet meer communiceren. Maar dat Felice Mazzu zal ontslagen worden, lijkt de onvermijdelijke uitkomst te zijn van het crisisoverleg dat de komende uren zal plaatsvinden. Maar de club bekijkt ook hoe ze dit moeten oplossen. De fans sussen gaan ze niet meer kunnen nadat zowat alle ambities na 14 speeldagen al de vuilbak in mogen.

Voor het WK heeft Anderlecht nog zes wedstrijden: Steaua Boekarest, Eupen, Silkeborg, Antwerp, Lierse Kempenzonen en Genk. Nog voor de winterstop zou het zomaar kunnen dat alle boeken dicht mogen. Dat zou betekenen dat de club in zijn grootste crisis ooit zou belanden. En wie kunnen ze nu aanstellen die het tij kan keren?

Er zijn weinig namen die de supporters tevreden zullen stellen. Losada, Frutos, Thorup... het zijn allemaal geruchten. Mogelijk wordt Robin Veldman doorgeschoven van de beloften, maar is dat op dit moment een cadeau voor de Nederlander? Een man zonder ervaring met een eerste elftal. Daarnaast zou op dit moment een ijzeren hand niet slecht zijn voor de groep, waar ook de onderlinge twisten soms duidelijk zijn op het veld.

Mazzu zijn positie is onhoudbaar geworden, maar een logische opvolger is er momenteel niet. Ze hadden nu ook niet verwacht dat het zo snel zo faliekant ging aflopen. En gaan ze in de bestuurskamer zichzelf ook in vraag stellen?