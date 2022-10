Reactie Pro League op incidenten Anderlechtfans: 50.000 euro boete

De fans van RSC Anderlecht zorgden ervoor dat de partij tegen Standard vroegtijdig stopgezet werd.

De Pro League kwam bij monde van voorzitter Lorin Parys snel met een reactie op de ongeregeldheden tijdens de match tussen Standard en RSC Anderlecht.

Lorin Parys liet al meteen horen dat Anderlecht stevige sancties krijgt, naast de forfaitnederlaag die sowieso uitgesproken zal worden voor de stopzetting.

“Voetbal is emotie. Dat maakt onze sport zo mooi”, schreef Parys op Twitter. “Ik zag dit weekend topmatchen met volle stadions en fijne beleving. Maar hier trekken we de lijn. Wanneer gedrag veiligheid in gevaar brengt. De Pro League legt 50.000 euro boete op en het bondsparket treedt op”, schrijft Parys.

Eerder deze week kreeg Anderlecht ook al 50.000 euro boete voor de ongeregeldheden met de fans op West Ham. Daar moest Anderlecht ook nog alle schade vergoeden en worden er op de volgende wedstrijd geen fans toegelaten.