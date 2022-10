'Felice Mazzu kan meteen aan de slag bij nieuwe ploeg'

Felice Mazzu was maandagmorgen nog eens niet officieel ontslagen, of hij werd al gekoppeld aan een nieuwe werkgever.

Het is de Waalse krant La Capitale die maandagmorgen het nieuws brengt dat Sporting Charleroi verregaande interesse heeft in Felice Mazzu.

Op dat moment was de trainer van Anderlecht zelfs nog niet ontslagen. Charleroi nam vorige week afscheid van Edward Still en is op zoek naar een vervanger.

Mazzu geniet op Charleroi enorm veel aanzien, net zoals dat ook bij Union SG was. Bij topclubs Genk en Anderlecht lukte het dan weer niet voor de Henegouwer.

Ook Nicolas Frutos en Hernan Losada worden genoemd bij de Zebra’s, maar hun namen vielen dit weekend ook al in het Lotto Park te horen. De jobs liggen voor het grijpen in de Jupiler Pro League... Ook Eupen is op zoek naar een nieuwe T1.