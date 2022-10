Zwaar verdict voor Andreas Hanche-Olsen van AA Gent

In de thuiswedstrijd tegen Djurgardens in de Conference League viel Andreas Hanche-Olsen uit met een zware schouderblessure.

Die blessure had een operatie nodig en die is ondertussen succesvol uitgevoerd, zo laat de club weten. De revalidatie zal ongeveer drie maanden duren.

“Onze ploeg moet het enkele maanden zonder Andreas Hanche-Olsen stellen. Andreas liep in de thuiswedstrijd tegen Djurgårdens een zware schouderblessure op. Wat later bleek dat een heelkundige ingreep nodig was om tot een goed herstel te komen”, klinkt het.

“De operatie is goed verlopen en nu kan de revalidatie van start gaan voor onze altijd goedlachse en strijdvaardige Noor. Over 3 maanden zal Andreas weer inzetbaar zijn. We wensen hem een vlot herstel!”