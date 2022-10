📷 Jérémy Doku speelklaar en opgenomen in wedstrijdselectie

Donderdagavond speelt Stade Rennais in de Europa League tegen Fenerbahce.

De Franse ploeg kan opnieuw rekenen op Jérémy Doku. Hij is opgenomen in de wedstrijdselectie nadat hij begin oktober een dijbeenblessure opliep.

Gemakkelijk zal het alvast niet zijn voor Doku om terug een plaatsje in de ploeg te vinden, want de aanval draait met 11 goals in 5 matchen op volle toeren.

Rennes is al zeker van de kwalificatie voor de volgende ronde. Als ze winnen in Fenerbahce wordt het ook groepswinnaar. De heenmatch eindigde op 2-2.