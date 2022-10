Sven Kums is duidelijk voor Conference League-match tegen Shamrock Rovers: "Op papier is het simpel"

Samen met coach Hein Vanhaezebrouck sprak Sven Kums met de pers voor de match van donderdag in de Conference League.

Sven Kums was er de vorige Europese match niet bij, KAA Gent verloor toen met 4-2 van het Zweedse Djurgårdens. Tegen Shamrock Rovers is hij wel weer van de partij en Kums weet wat er verwacht wordt.

"We komen naar hier met een duidelijke opdracht. We moeten winnen als we ons Europees verhaal willen verderzetten. Op papier is het dus simpel. Van onderschatting zal alvast geen sprake zijn."

"We weten dat Shamrock een goede ploeg is, maar wij gaan uit van onze eigen sterkte. Ik ben iemand die niet snel druk ervaart. Het is op zich meer dan duidelijk dat dit een belangrijke wedstrijd is. Bij KAA Gent zijn alle wedstrijden belangrijk. Doorstoten is de missie. Dan is zes op zes een must", besloot Kums.