Beerschot wil RSCA Futures een lesje leren: "Supporters verwennen tegen Anderlecht"

Beerschot ontvangt dit weekend de RSCA Futures in eigen huis op de elfde speeldag in de Challenger Pro League. Het wordt een duel tussen de vierde en de vijfde uit de stand, een topmatch dus.

Tegen dender geraakte Beerschot in de vorige thuiswedstrijd niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Ook RSCA Futures verloor afgelopen weekend van Dender en pakte zo 0 op 6 na een indrukwekkende seizoensstart. Bij Beerschot hebben ze bloed geroken en willen ze de beloften van Anderlecht dit weekend een lesje leren. "Dit weekend willen we onze aanhang op het Kiel nog eens verwennen met een sterke prestatie en een mooi resultaat", vertelde coach Andreas Wieland bij HLN.

De coach van Beerschot ziet de wedstrijd tegen RSCA Futures als een uitgelezen kans om duidelijk te maken dat ze ambities hebben om opnieuw te promoveren naar de hoogste klasse. "Hopelijk kan ‘Laat de zon in je hart’ van Willy Sommers na de match nog eens uit de boxen klinken. Ik ben alleszins fan van Willy", besloot Wieland lachend. Zaterdag zal de bal om 20u aan het rollen gaan en zullen we zien of Beerschor deze verwachtingen kan waarmaken.