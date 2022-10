FCSB 'verliet' de Conference League en komt bij Anderlecht aan als gewillig slachtoffer

Steaua Boekarest reist vanavond naar Anderlecht en de kans is groot dat het team dat wordt opgesteld ver van het A-team zal staan.

In de 1e etappe besloot Steaua Boekarest verschillende spelers rust te geven, vooral het aanvallende trio. Maar Anderlecht kwam toch tegen een sterke ploeg te staan en kon slechts een 0-0-gelijkspel behalen. Deze keer zal het anders zijn. Sinds die wedstrijd is Steaua volledig weggevallen uit de Conference League. De eerstekeusspelers maakten niet eens de reis naar Silkeborg, op verzoek van de grillige manager Gigi Becali (die het team "maakt" en de coach orders geeft).

Het resultaat van de dubbele confrontatie met de Denen was duidelijk: tweemaal een forfait (5-0 en 0-5). Het B- of zelfs het C-team van Nicolae Dica - of liever gezegd van Becali - was kwalitatief minder sterk en niet op niveau. Aan de andere kant won Steaua, in een slechte positie in het kampioenschap, 4 keer op rij. Hun doel bereikt, maar wel ten koste van de Conference League.

GEEN VOLLEDIG B-TEAM IN ANDERLECHT

Na de ommekeer in de competitie en de massale kritiek thuis is Gigi Becali onlangs van gedachten veranderd. Het grootste deel van het A-kern is donderdag op pad in België. Er wordt echter verwacht dat de Roemeense ploeg slechts 3 of 4 van de gebruikelijke eerstekeusspelers zal opstellen, wat vergelijkbaar zal zijn met het resultaat in Boekarest toen ze Anderlecht ontvingen. En moreel gezien is dit Steaua al minder sterk in de Conference League. Kortom: Anderlecht heeft geen recht om fouten te maken...