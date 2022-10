Opvallend: Jupiler Pro League behoort tot attractiefste competities van Europa

Opvallend artikel van de Pro League: de Belgische competitie behoort tot de meest attractieve competities van heel Europa.

De Jupiler Pro League is aan een heropmars bezig binnen het Europese voetbal. De prestaties van Club Brugge in de Champions League zijn op zijn minst knap te noemen en ook de andere drie Belgische ploegen kunnen Europees nog overwinteren. Onze competitie zelf wordt ook steeds doelgerichter, dat wijzen de statistieken uit. Vijf jaar geleden werden er per speeldag gemiddeld slechts 22,5 doelpunten gemaakt. Vorig seizoen was deze statistiek al gestegen naar 25,5 per speeldag. Dat is dus een enorme stijging, maar het houdt niet op.

Dit seizoen wordt er per speeldag gemiddeld 27,6 keer gescoord. In totaal werd er al 383 keer gescoord in onze vaderlandse competitie. Geen enkele top 10-competitie in Europa doet beter. Gemiddeld gezien krijgen we elke wedstrijd 3,04 doelpunten te zien. Dat is even veel als in de Ligue 1, maar net iets minder dan in de Bundesliga (3,15) en de Eredivisie (3,21).

Meest efficiënte competitie van Europa

De Belgische clubs zijn dit seizoen wel opvallend efficiënt. In onze competitie worden minder doelpogingen per wedstrijd gedaan dan in de andere competities, maar wat blijkt is dat we in onze competitie ook minder kansen nodig hebben om tot scoren te komen. Het shot conversion rate in onze competitie ligt op 12,5%, het hoogste omzettingscijfer van alle Europese topcompetities.