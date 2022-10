Rondje langs de Europese velden: West Ham schenkt Anderlecht beslissend duel, PSV veegt Arsenal van de mat

RSC Anderlecht, Union SG en KAA Gent kwamen vanavond in actie in Europa. En er stonden een hele resem wedstrijden op het programma in de Europa League en Conference League. Een overzicht.

PSV 2 - 0 Arsenal FC De Nederlanders wonnen in eigen huis tegen de leider in de Premier League. Joey Veerman en Luuk de Jong zorgden voor de doelpunten. Bij Arsenal stond Albert Sambi Lokonga in de basis. Beide ploegen zijn zeker van overwintering. Manchester United 3 - 0 FC Sheriff Cristiano Ronaldo mocht vanavond nog eens vanaf minuut één opdraven. De Portugees tekende voor het derde doelpunt van de avond. The Red Devils waren overigens al zeker van de volgende ronde. © photonews West Ham United 1 - 0 Silkeborg IF RSC Anderlecht mag West Ham United dankbaar zijn. Manuel Lanzini zorgde met een strafschop voor het enige doelpunt van de partij. De Belgische recordkampioen moet volgende week winnen bij Silkeborg IF om door te gaan. Europa League 27/10/2022 18:45 FC Zürich - Bodø Glimt 2-1 27/10/2022 18:45 PSV - Arsenal 2-0 27/10/2022 18:45 AEK Larnaca - Dinamo Kiev 3-3 27/10/2022 18:45 Fenerbahçe - Rennes 3-3 27/10/2022 18:45 Ludogorets - Real Betis 0-1 27/10/2022 18:45 Union Berlin - Braga 1-0 27/10/2022 18:45 Malmö FF - Union SG 0-2 27/10/2022 18:45 Lazio - FC Midtjylland 2-1 27/10/2022 21:00 HJK - AS Roma 1-2 27/10/2022 21:00 Manchester United - Sheriff Tiraspol 3-0 27/10/2022 21:00 Omonia Nicosia - Real Sociedad 0-2 27/10/2022 21:00 Freiburg - Olympiakos Piraeus 1-1 27/10/2022 21:00 Nantes - FK Qarabag 2-1 27/10/2022 21:00 Rode Ster Belgrado - Trabzonspor 2-1 27/10/2022 21:00 Ferencváros - Monaco 1-1 27/10/2022 21:05 Sturm Graz - Feyenoord 1-0 Conference League 27/10/2022 18:45 Fiorentina - Istanbul BB 2-1 27/10/2022 18:45 Anderlecht - FCSB 2-2 27/10/2022 18:45 Villarreal - Hapoel Be'er Sheva 2-2 27/10/2022 18:45 Austria Wien - Lech Poznan 1-1 27/10/2022 18:45 Nice - Partizan Belgrado 2-1 27/10/2022 18:45 FC Vaduz - AZ Alkmaar 1-2 27/10/2022 21:00 Hearts - RFS 2-1 27/10/2022 21:00 West Ham Utd - Silkeborg IF 1-0 27/10/2022 21:00 Dnipro Dnipropetrovsk - Apollon Limassol 1-0 27/10/2022 21:00 Molde FK - Djurgårdens IF 2-3 27/10/2022 21:00 Shamrock Rovers - KAA Gent 1-1 27/10/2022 21:00 Ballkani - Slavia Praha 0-1 27/10/2022 21:00 Sivasspor - CFR Cluj 3-0 27/10/2022 21:00 FC Basel - Žalgiris Vilnius 2-2 27/10/2022 21:00 Slovan Bratislava - Pyunik 2-1