Vader van Alin Stoica is een levende legende in Roemenië en... "De zoon van Nicolaes Ceaucescu is mijn beste vriend"

Tudorel Stoica, vader van ex-Anderlecht-speler Alin, is een levende legende in Roemenië. Veel groter dan zijn zoon, want hij speelde voor het legendarische Steaua Boekarest. Het originele Steaua, want FCSB heeft daar weinig mee te zien, aldus Tudorin.

En Steaua Boekarest was ook de ploeg van dictator Nicolae Ceaucescu. “Ja, al kwam Nicolae zelden naar onze wedstrijden. Het was zijn zoon Valentin die zich meer bezighield met de club. Zonder Valentin hadden we trouwens nooit Europa Cup I gewonnen", vertelt Tudorel Stoica in Het Nieuwsblad.

"In die tijd had je in Roemenië ook Dinamo Boekarest, dat heel sterk was. Terwijl Steaua de ploeg was van het Ministerie van Defensie, was Dinamo het team van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij hadden meer geld en macht, waardoor de scheidsrechters in de competitie veel matchen in hun voordeel beslisten. Maar tegen Steaua durfden de refs geen stommiteiten uithalen. Dan zat Valentin - de zoon van de leider - in de tribune en floten ze eerlijk. Valentin is nog altijd mijn beste vriend."

Toch wel een speciale vriendschap met de zoon van de dictator die live op tv werd gefusilleerd. “Zeker. Onlangs waren we nog samen aan de zee om mijn verjaardag te vieren. Valentin heeft het geluk dat hij een goeie vrouw trouwde. De twee andere kinderen van Ceausescu - Nicu en Zoia - leefden na de val van het regime in armoede en zijn al gestorven. Valentin is nu 74 en bouwde een onberispelijk en behoorlijk anoniem leven uit.”