Indy Boonen komt van ver nadat KVO vertrouwen in hem verloor: "Het was zo erg dat ik zelfs even heb getwijfeld of ik nog wel graag voetbalde"

Indy Boonen is bij KV Oostende weer boven water gekomen. De aanvallende middenvelder sukkelde lang met een blessure, maar daarna kreeg hij zijn kans niet meer. Tot vorig weekend, waarna hij een belangrijke goal scoorde tegen Zulte Waregem.

“Die goal heeft me enorm veel deugd gedaan”, aldus Boonen in HBvL. “Het zijn moeilijke maanden geweest. Vooral mentaal. Vorig seizoen was er die blessure en lange revalidatie, maar het begin van dit seizoen was nog zwaarder. Ik was eindelijk weer fit, maar kreeg geen kansen.”

Hij zat niet in de selectie en werd zelfs twee weken in de B-kern gezet. “Zogezegd omdat ik tijd nodig had, maar naar mijn gevoel was er nog weinig vertrouwen in mij. Toen heb ik echt afgezien. Acht maanden revalideren om dan te verkommeren in de B-kern. Veel mensen weten niet van hoever ik kom. Het was zo erg dat ik zelfs even heb getwijfeld of ik nog wel graag voetbalde. Elke dag trainen zonder perspectief op spelen: leuk is anders. Maar gelukkig ben ik blijven doorzetten en keihard blijven trainen. In voetbal kan het snel keren. Daar trok ik me aan op.”