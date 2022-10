Martinez blijft optimistisch: "Sterkere kern dan in Rusland" en "Over tien jaar zal dit de referentie zijn"

Het WK in Qatar komt steeds dichterbij. Maar: de Rode Duivels lijken over hun hoogtepunt heen. En dus komt er mogelijk nooit écht goud voor de 'gouden generatie'. Bondscoach Roberto Martinez blijft optimistisch als altijd.

"Elke speler heeft meer ervaring en is mentaal sterker. We zijn nu positioneel sterker, de spelers nemen betere beslissingen", aldus Martinez tegen Het Nieuwdblad. "Weet je: een ouwe vos is niet slim omdat hij een vos is, wel omdat hij oud is."

En er zijn nog redenen waarom Martinez meent dat deze kern sterker is dan de kern die brons pakte op het WK in Rusland. "In Rusland hadden we niet genoeg spelers in de kern om geblesseerde titularissen te vervangen. Neem de halve finale tegen Frankrijk. Meunier was geschorst en daardoor moest ik Chadli van links naar rechts brengen."

Referentie

"Nu heb ik Castagne, Saelemaekers en Foket voor die rechterflank. Dat geldt ook voor andere posities. Ik heb een grotere poel van spelers waar ik uit kan putten. Plus het feit dat ik 26 spelers mag meenemen. Het minimum is 23, maar ik neem er 26. We zijn veel beter gewapend en hebben meer mogelijkheden.”

Wat er ook nog zal gebeuren, voor Martinez is dit dan toch de Gouden Generatie: “Voor mij is een Gouden Generatie een groep spelers die iets bereikt wat voordien nooit is bereikt. Zoals derde op een WK, bijna vier jaar eerste op de FIFA ranking,… Over tien jaar zal dit de referentie zijn."