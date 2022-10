🎥 Geen vriendjespolitiek: Tielemans moet elleboogstoot incasseren van Kevin De Bruyne

Tielemans ontving met Leicester vandaag Manchester City. Het ging er hard aan toe tussen de twee Rode Duivels.

Kevin De Bruyne speelde vandaag met Manchester City op bezoek bij het Leicester van Youri Tielemans, Timothy Castagne & Wout Faes. De wedstrijd eindigde op een 0-1 na een prachtige vrije trap van Kevin De Bruyne. Ook Tielemans was dicht bij een fenomenaal doelpunt, maar de bal belandde op de dwarsligger. Het ging er hard aan toe tijdens de wedstrijd tussen Kevin De Bruyne en Youri Tielemans, dat merkten ook de analisten van Play Sports op.

"Hier liet hij toch zijn elleboog wat lang hangen. Het was venijnig en Tielemans liep toch een neusblessure op", verduidelijkte Dennis Van Wijk. Geert De Vlieger maakte de bedenking dat De Bruyne niet gezien zou hebben dat het een landgenoot was waarmee hij zo hard in duel ging, maar daar gaf Jacky Mathijssen meteen commentaar op. "Ik ga er van uit dat hij het niet weet, maar het is geen verschil of dat nu naar Youri is of naar iemand anders. Dan gaan we een gevaarlijke weg in denk ik", verduidelijkte de voormalige coach van Club Brugge.