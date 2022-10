Wordt aanvaller met bijna 50 caps gepasseerd voor WK in Qatar? "Keuze van bondscoach wordt niet gemaakt op basis van clubprestaties"

Uit het oog, uit het hart? Vorig seizoen zagen we hem nog regelmatig scoren in de Premier League maar ondertussen is Christian Benteke naar de Verenigde Staten verkast en speelt hij bij DC United.

Daar is hij vaste titularis onder trainer Wayne Rooney al lukte het de voormalige spits van onder andere Liverpool nog niet om echt zijn stempel te drukken. Voorlopig wist hij één keer de netten te doen trillen in de States. "Maar", zegt hij. "Ik heb niet het gevoel dat de bondscoach zijn keuzes maakt op basis van hoe ik presteer bij mijn club. Ik vind dat ik zelf een selectie verdien maar misschien is Martinez geen fan van mijn profiel", klinkt het. Het lijkt wel alsof Benteke, toch goed voor 45 caps, zich heeft neergelegd bij zijn niet-selectie voor het WK toen hij naar de States trok. "Ik heb de gevolgen aanvaard. Het zou niets veranderd hebben mocht ik in Engeland gebleven zijn. Zelfs toen ik daar goed speelde, kreeg ik niet meer kansen bij de nationale ploeg. Het zou geen grote ontgoocheling zijn als ik er niet bij zou zijn", besluit hij.