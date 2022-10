🎥 Hondenpoep, een ontploffende bal en een hond op het veld in 'Oktoberfest'

Er gebeuren al eens gekke dingen op een voetbalveld. Maar wat ze deze maand in de Nederlandse provincie Drenthe allemaal meemaakten?

Dat is quasi ongezien. De wedstrijd tussen BEW (blauw en wit) en Old Forward, een echte derby in Drenthe, leverde heel wat spektakel op.

Doelpunten? Mogelijk wel, maar toch ook heel wat andere zaken. Zoals een ontploffende bal bij een trap op een bepaald moment.

En er lag ook hondenpoep op de middenstip, terwijl na de ontploffende bal er weer een hond op het veld kwam gelopen. Kelderklasse pur sang.