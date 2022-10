Hein Vanhaezebrouck kan leven met punt in Leuven: "Moeten hier tevreden mee zijn"

Gent is er niet in geslaagd om de drie punten weg te kapen in Leuven. De Buffalo's kwamen wel op voorsprong maar gaven die 0-1 nog uit handen in een lastige tweede helft.

"Aangepast aan tegenstander en aan onszelf"

"We kwamen naar hier met het besef dat OHL een heel goede ploeg is die dominant probeert te spelen dus hebben we ons daaraan aangepast", klinkt het bij Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie na OHL-Gent. "Niet enkel aan hen maar ook aan onszelf want we zitten in een reeks van zware wedstrijden met 13 matchen in zo'n 6,5 weken. Dat is iets wat ik zelf nog nooit heb meegemaakt."

"Daarom speelden we met een wat lager blok en georganiseerder om in de omschakeling eruit te komen. In vergelijking met de wedstrijd tegen Union vorige week lukte het ook om meer kansen bij elkaar te voetballen. Zeker in de eerste helft", gaat de trainer van Gent verder.

Toch kwam Gent na 30 seconden bijna meteen op achterstand ondanks het wedstrijdplan. "Dat was een copycat van tegen Shamrock donderdag. Dezelfde voorzet en bijna dezelfde kopbal of we moesten opnieuw terug lang achtervolgen", beseft hij.

© photonews

Leeggestreden voorlinie

In de tweede helft lukte het niet om de voorsprong vast te houden en was de thuisploeg de gevaarlijkste ploeg waarna de verdiende 1-1 viel. "Het was een vermijdbare en lichte penalty waar we ons laten vangen net zoals tegen Seraing vorige week. Het was moeilijker om alles dicht te houden en mijn aanvallende spelers waren leeggestreden", klinkt het.

Want die offensieve spelers waren enkele dagen geleden nog allemaal ziek. "Hjulsager heeft zich donderdag helemaal leeggestreden en nu opnieuw ondanks dat hij ziek was, net als Hong. En Cuypers was er nog het ergste aan toe van allemaal maar hij stond er vandaag opnieuw. Ik kan enkel enorm fier zijn op wat die jongens vandaag gepresteerd hebben voor het team. Met dit resultaat moeten we tevreden zijn. Op het veld van OHL, wat toch wel een rechtstreekse concurrent is voor ons", besluit hij.