CIJFER VAN DE WEEK: 559 - de verrassende(?) JPL-kampioen van de passing, en wie geeft het meeste voorwaartse?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar het aantal passen dat de diverse teams uit de diverse Europese competities geven in een wedstrijd.

Als we naar alle competities kijken, dan is Manchester City volgens het CIES met 754 passes de grote primus. Het Japanse Albirex Niigata (713), Benfica (708) en PSG (693) vervolledigen de top 4.

Charleroi primus met Club

Als we naar België kijken, dan is Charleroi de verrassende primus met gemiddeld 559 passes per wedstrijd. Ze delen de eerste plaats wel met Club Brugge.

AA Gent vervolledigt de top 3 met 550, daarna volgen Antwerp (526) en Union (511). Helemaal onderaan staan Cercle Brugge, Seraing en Kortrijk.

Geslaagde passes?

Als we kijken naar het aantal geslaagde passes, dan is Club Brugge ook de primus met liefst 85,2% geslaagde passes.

Cercle Brugge geeft niet veel passes, maar wel meest van al ballen naar voren met maar liefst 47,8% van de passes.