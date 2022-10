🎥 Ibrahimovic zet Frankrijk in rep en roer: "Messi, Neymar en Mbappé helpen zelfs niet. Waarom niet? Omdat jullie God niet langer hebben"

Zlatan Ibrahimovic doet het opnieuw. De Zweedse aanvaller van AC Milan ligt dan wel in de lappenmand, maar slaagt er wél in om een voetbalnatie in rep en roer te zetten.

Het gaat niet over Italië, maar over Frankrijk. Zlatan Ibrahimovic kwam er immers terug op zijn periode bij PSG. En het moet gezegd: het is in de gekende stijl van Ibacadabra. “Sinds mijn vertrek zit de Ligue 1 in een neerwaartse spiraal”, aldus Ibrahimovic bij Canal+. “Jullie hebben niets meer om over te spreken. Frankrijk heeft mij nodig, maar ik heb Frankrijk niet nodig.” Frankrijk heeft mij nodig, maar ik heb Frankrijk niet nodig Ibrahimovic doet er zelfs een schepje bovenop. “Het helpt zelfs niet dat Lionel Messi, Neymar én Kylian Mbappé in de Ligue 1 voetballen. Waarom niet? Omdat jullie God niet langer hebben.”

🗨️ "Depuis que j'ai quitté la France, il n'y a plus aucun sujet intéressant (...) Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas Dieu."



