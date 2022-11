Aad De Mos maakt Anderlecht helemaal af: "Voetbal uit jaren stillekes", "Hij heeft problemen groter gemaakt" en "Met deze spelers zal het nooit lukken"

De malaise bij Anderlecht is groot. Dat hebben ook diverse ex-coaches en analisten ondertussen door. En die zijn al eens streng.

Aad De Mos was trainer van Anderlecht tussen 1989 en 1992 en pakte daarin één keer het kampioenschap. Hij is bijzonder streng voor hoe het nu verloopt met paars-wit. "Het is simpel op te lossen. Je bepaalt wel voetbal je wil spelen en dan haal je de juiste spelers. Vervolgens kijk je welke trainer daarbij past", klinkt het in Humo.

"Wat heeft Anderlecht nu aan een trainer die bij Union dansjes deed voor de tribune? Mazzù is een people manager die past bij clubs als Charleroi en Union, waar niets moet en alles mag. Bij Anderlecht wordt iets anders van een trainer gevraagd."

Langzame verdediging

"Anderlecht weet niet welk voetbal het wil spelen. Het is nu voetbal uit de jaren stillekes. Debast en Vertonghen zijn om ter langzaamst. Hoedt is nóg langzamer en denkt bovendien dat-ie een sterspeler is – da’s nóg erger."

"Vertonghen heeft de problemen net groter gemaakt, die jongen mocht bij Benfica niet meer meedoen hoor. Anderlecht is een mooie verpakking, maar zonder inhoud. Met deze spelers zal het nooit lukken."