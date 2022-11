Bizarre Europese uitschakeling van Marseille: "Ik riep dat ze achterin moesten blijven, maar ze hoorden me niet..."

Marseille had Europees voetbal na Nieuwjaar in handen, maar gaf dat in de slotfase weg tegen Tottenham. De Fransen moesten eigenlijk gewoon verdedigen, maar trokken met z'n allen in de aanval.

Marseille had eigenlijk nog kans om door te gaan in de CL, maar had bij 1-1 wel al zeker Europa League-voetbal beet. Door de 1-2 zege van Eintracht Frankfurt bij Sporting en de treffer van Pierre-Emile Højbjerg in de 95ste minuut hebben ze nu niets meer en moeten ze zich enkel focussen op de Ligue 1.

Trainer Igor Tudor had de situatie uiteraard wel door, maar kon zijn manschappen door het lawaai in het stadion dat niet kenbaar maken. "Ze hoorden me niet, want er was te veel lawaai", aldus Tudor bij RMC Sport. "Ik riep dat ze achterin moesten blijven, niet door te drukken, maar ze hoorden me niet."

"Er was verwarring in de laatste minuut. Het ging niet over de resulaten, maar over dat ze achterin moesten blijven in plaats van naar voren te gaan. Als er een spelonderbreking was geweest, hadden we het ze kunnen vertellen. Maar in deze context konden we niet met ze communiceren."

"Op het veld wisten we het niet, op de bank wisten mensen wel", zuchtte ex-Anderlecht-verdediger Chancel Mbemba. "Het is een gebrek aan communicatie. We wilden tot het einde pushen, maar we wisten niks. Het is een fout."