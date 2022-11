Rondje Champions League: Courtois én De Bruyne belangrijk voor hun clubs, Milan mag overwinteren op Kampioenenbal

Club Brugge eindigde de groepsfase gisteren met een scoreloos gelijkspel op het veld van Bayer 04 Leverkusen, maar ook vanavond stonden nog een pak wedstrijden op het programma. Een overzicht.

Real Madrid 5 - 1 Celtic FC

Real Madrid veegde Celtic FC van de mat. Leuk om weten: Thibaut Courtois stopte een Schotse strafschop. De Koninklijke is door deze overwinning groepswinnaar, terwijl het Europese seizoen van Celtic voorbij is.

AC Milan 4 - 0 RB Salzburg

AC Milan deed wat het moest doen en mag overwinteren op het Kampioenenbal. Olivier Giroud was dé man bij I Rossoneri met twee doelpunten en twee assists. Charles De Ketelaere viel in de slotfase in.

© photonews

Manchester City 3 - 1 Sevilla FC

Rafa Mir leek voor de verrassing te zorgen door Sevilla FC op voorsprong te schieten. Kevin De Bruyne viel in en trok de Engelse overwinning mee over de streep. The Citizens zijn groepswinnaar.