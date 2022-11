Thalhammer opnieuw opvolger van Vanderhaeghe en heeft opvallende intentie: "Ik ben van plan om hem te bellen"

Waar Yves Vanderhaeghe zijn ontslag krijgt, daar is Dominik Thalhammer zijn opvolger. Het gebeurde eerder al bij Cercle en nu bij KVO.

De kersvers aangestelde coach van KV Oostende gaf bij Het Nieuwsblad een eerste interview. De Oostenrijker reageerde ook op het protest van de supporters, die chrystanten aan het stadion hadden gelegd om hun mening over de trainerswissel duidelijk te maken.

Na zo'n ontslag heb je wat tijd nodig

"Ik heb begrip voor hen, want Yves is een vakman. En ook persoonlijk heb ik hem hoog zitten. Na onze wedstrijden hadden we enkele goede conversaties. Of ik hem al gesproken heb? Ik ben van plan om hem nog te bellen, maar nu is dat niet het gepaste moment", aldus Thalhammer. "Na zo’n ontslag heb je wat tijd nodig."

Ondertussen zal Thalhammer net als bij Cercle dus ook bij KVO wel erg zijn best moeten doen om de supporters voor zich te winnen. "Dat de fans zich roeren, is normaal. Aan mij om hen te overtuigen. Met zeges."