Genkse U19 door naar play-offs Youth League na klinkende overwinning

De U19 van Genk is aan een mooie campagne bezig in de UEFA Youth League. Het mag zich nu opmaken voor een echte toptegenstander.

De volgende ronde in de UEFA Youth League is gehaald door KRC Genk. Na de 0-4 op bezoek bij Coleraine FC uit Noord-Ierland werd ook in eigen huis gewonnen.

Play-offs

Het werd liefst 6-1, met dank aan doelpunten van Arabici (2x), Claes, Smekens en Sakkali. Een nieuwe knappe overwinning.

Genk mag zich nu opmaken voor een duel tegen een tweede uit een groep van de Champions League. Onder meer Porto is daarbij, zij hielden Club Brugge van de volgende ronde.