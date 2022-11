Rechterhand van Mazzu komt terug op ontslag: "Midden oktober zei Verbeke ons al dat het moeilijk werd om ons te blijven verdedigen"

In het zog van Felice Mazzu moest ook keeperstrainer Laurent Deraedt baan ruimen bij Anderlecht. Als enige staflid, want de anderen kregen allemaal een andere functie.

Deraedt kwam bij HLN terug op zijn ontslag. "De voorzitter vertelde me dat Robin Veldman Frank Boeckx als zijn rechterhand en keeperstrainer wilde”, aldus Deraedt. “Dat begreep ik niet goed, want voor de nederlagen tegen Zulte Waregem en Standard waren onze defensieve statistieken best goed. Maar blijkbaar vond de voorzitter dat ik erg close was met Felice. Dat heeft ook een rol gespeeld in de beslissing om mij te ontslaan. Ik val nu van heel erg hoog. En er zijn nog veel onbeantwoorde vragen.”

Al hing de beslissing al een tijdje in de lucht. “Na de nederlaag op West Ham, midden oktober, riep Peter Verbeke de hele staf al eens bij mekaar in de hotelkamer van Felice. Hij zei ons toen dat het steeds moeilijker werd om ons te blijven verdedigen naar de buitenwereld toe. De resultaten bleven uit en bij Anderlecht zijn die belangrijker dan bij eender welke club in België. De druk van het management, de voorzitter, de fans, de media... Het werd stilaan onhoudbaar om daarmee om te gaan - ook voor Peter, die besloot een pauze in te lassen."