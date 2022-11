Mbaye Leye wil tegen KV Mechelen punten pakken: "Met dezelfde ingesteldheid als tegen KV Kortrijk"

Zulte-Waregem staat na 15 speeldagen nog altijd laatste met 11 punten. Tegen KV Mechelen willen ze opnieuw punten pakken.

"We moeten met dezelfde ingesteldheid op de bus stappen zoals we op weg naar Kortrijk deden", vertelde Mbaye Leye op de persconferentie in de aanloop van de wedstrijd tegen KV Mechelen. Zulte-Waregem won toen met 1-3 op KV Kortrijk.

"In deze situatie mogen we niet opnieuw een kloof laten ontstaan", ging Leye verder. We moeten punten pakken om zo bij de anderen te blijven."

"Er resten ons nog 2 competitiewedstrijden en we zullen er alles aan doen om 6 punten te pakken. Efficiëntie zal de sleutel tot succes zijn", sloot Leye af.