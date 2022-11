Marc Brys moet puzzelen: "Lastig dat deze 2 op hetzelfde moment geschorst zijn"

Zaterdag speelt OHL op het veld van Cercle Brugge, maar Marc Brys moet puzzelen. 2 sleutelspelers zijn geschorst.

Vorig weekend pakten Hamza Mendyl en Kristiyan Malinov allebei hun 5e gele kaart. Daardoor zijn beide spelers voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge geschorst. "Dat is lastig", vertelde OHL-trainer Marc Brys op een persconferentie. "Ze hebben allebei alle wedstrijden meegedaan en zijn belangrijk voor ons systeem."

Brys zal dus tot zaterdagavond moeten puzzelen: "Maar we hebben een grote kern. Het is aan de anderen om te bewijzen dat ze het ook verdienen om te spelen."

Ook kon Brys nog iets over Cercle kwijt. "Ze zijn aan een fantastisch parcours bezig. Zij maken indruk met hun high intensity en hun hoge druk", was Brys vol lof over hen.