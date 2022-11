Janssen wil geen punten meer laten liggen voor WK: "Het wordt heftig, geef mij maar de drie punten met minder spel"

Antwerp staat voor het WK nog voor een heel belangrijk drieluik: Anderlecht, Beveren en Club Brugge. Daarin wil Vincent Janssen geen punten meer laten liggen, want The Great Old liet de voorbije weken wat van zijn pluimen.

"Het wordt heftig. We kunnen ons geen nederlaag meer permitteren", aldus Janssen in GvA na de 6 op 18. "Wie kampioen wil worden, moet de details naar zijn hand zetten. Dat deden we in het seizoensbegin wel, nu niet meer. We voetballen beter dan voorheen. Alleen blijven we nu na negentig minuten gefrustreerd achter in de kleedkamer. Dus ja… ( zucht) Geef mij maar de drie punten met minder spel.”

Al wil hij de rust wel bewaren. “Je kan binnenskamers wel eens gek worden, en dat mag ook, het voetbal is tenslotte een harde wereld. Maar er moet wel een idee achter zitten, vind ik. Er is geen man overboord, al werden we de voorbije weken weer met beide voeten op de grond gezet. De achterstand van zeven punten op Genk mag niet groter worden. We willen met een goed gevoel de winterstop in om erna weer een 'lekkere run' te maken."